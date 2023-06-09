Бельгія затвердила 14 пакет військової допомоги Україні — туди увійшли артснаряди

Рада міністрів Бельгії затвердила чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні, у рамках якого наші захисники отримають боєприпаси калібру 105 мм на €32,4 млн.
Про це повідомляє L`avenir.
Зазначається, що боєприпаси будуть закуплені у бельгійської промисловості та якнайшвидше доставлені в Україну.
Разом з цією додатковою підтримкою в розмірі €32,4 млн Міноборони Бельгії надало Україні летальної та нелетальної військової допомоги на суму €306 млн.
«Крім цього, Міноборони вже підготувало понад 700 українських військових у рамках європейської тренувальної місії EUMAM. Міністерство оборони продовжує підтримувати Україну в усіх можливих сферах, щоб захистити народ і територію від російської агресії», — сказала міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.
- Наприкінці січня Бельгія виділила найбільший пакет військової допомоги для України на 92 млн євро, куди увійшли, зокрема, ракети AMRAAM та кулемети Minimi. Бельгія також готова навчати українських пілотів літати на американських винищувачах F-16. Але передати такі літаки самостійно поки що не може.