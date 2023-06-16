США нададуть Україні гуманітарну допомогу на $205 мільйонів

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати надають Україні гуманітарну допомогу на суму $205 мільйонів.

Про це повідомили у пресслужбі Держдепу.

Новий пакет гуманітарної допомоги містить їжу, питну воду, засоби захисту, освіту, юридичну допомогу, доступне житло, медичне обслуговування. Усе це передадуть через наших міжнародних та неурядових партнерів США.

«Від початку вторгнення росії понад шість мільйонів біженців покинули країну, а понад пʼять мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами всередині України. Ще мільйони українців постраждали від нападів росії всередині України», — заявив Блінкен.

За його словами, загальний обсяг гуманітарної допомоги, наданої Україні в 2023 фінансовому році, перевищує $605 мільйонів.

«Це забезпечує подальшу підтримку гуманітарних організацій, які реагують на кризу, і доповнює щедрість країн, які приймають і підтримують біженців», — додав Блінкен.

Від лютого 2022 року Сполучені Штати надали українцям понад $2,1 млрд гуманітарної допомоги.