Суд відправив президента Української асоціації футболу Павелка в СІЗО на 60 діб

Суддя Шевченківського районного суду міста Львова Білинська задовольнив клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу президенту УАФ Андрію Павелку. Його взяли під варту на 60 діб.
Рішення стосується справи про розкрадання 270 мільйонів гривень на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.
- У листопаді Печерський районний суд Києва відправив президента Української асоціації футболу Андрія Павелка під арешт. Його підозрюють у причетності до махінацій з будівництвом заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Павелку призначили арешт на два місяці — до 22 січня 2023 року. При цьому голова УАФ мав право внести заставу 9,8 мільйона гривень — і він одразу це зробив. Напередодні аналогічний вердикт суд виніс щодо генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.
- У 2018—2019 роках слідчі Нацполіції відкрили кримінальні провадження щодо керівництва УАФ та її голови Андрія Павелка через можливе розкрадання бюджетних 270 мільйонів гривень ($11,16 млн), які були виділені на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах, а також через можливе заволодіння бюджетними коштами «ФФУ Продакшн» і «Спорт Технологія».
- Ще дві справи розслідує Національне антикорупційне бюро: зловживання службовим становищем керівництвом федерації, яке призвело до завищення цін під час придбання полів, і недостовірне декларування майна президентом федерації Андрієм Павелком.