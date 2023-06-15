«Схеми» показали наслідки ударів по базі окупантів на Херсонщині

Супутникові знімки Planet Labs за 15 червня, які потрапили до «Схем», показують наслідки ударів по базі окупантів на Херсонщині.
На знімках видно пошкодення пансіонату «Експрес» і готелю Chalet Termal в окупованому росіянами селі Щасливцеве, що неподалік Генічеська. Також видно сліди від пожежі. Це помітно, як порівняти нові кадри з фото за 29 травня.
За інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, місцевого Telegram-каналу «Генічеськ.ua» і кримської інформагенції «Центр журналістських розслідувань» 9 червня в пансіонат влучили ракети — там жили військовослужбовці Росгвардії.
- OSINT-аналітики визначили місце влучання ракет Storm Shadow на Арабатській Стрілці — штаб окупаційних військ «Дніпро». Це сталося 9 червня. Штаб був розташований на території бази відпочинку «Бригантина» в селі Щасливцеве — майже за 140 кілометрів від лінії фронту.
- У квітні російський президент путін нібито відвідував штаби окупантів, зокрема «Дніпро» у тимчасово окупованій частині Херсонської області.