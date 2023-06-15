«Схеми» показали наслідки ударів по базі окупантів на Херсонщині

Супутникові знімки Planet Labs за 15 червня, які потрапили до «Схем», показують наслідки ударів по базі окупантів на Херсонщині.

На знімках видно пошкодення пансіонату «Експрес» і готелю Chalet Termal в окупованому росіянами селі Щасливцеве, що неподалік Генічеська. Також видно сліди від пожежі. Це помітно, як порівняти нові кадри з фото за 29 травня.

СХЕМИ / Радіо свобода

СХЕМИ / Радіо свобода

За інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, місцевого Telegram-каналу «Генічеськ.ua» і кримської інформагенції «Центр журналістських розслідувань» 9 червня в пансіонат влучили ракети — там жили військовослужбовці Росгвардії.