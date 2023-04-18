Російська пропаганда заявила про візит путіна на окупований південь і схід України

Президент росії путін буцімто відвідав штаби російських військ у тимчасово окупованій Херсонській та Луганській областях. Його поїздку не анонсовували.

Телеканал Міністерства оборони рф опублікував відповідні повідомлення і відео вранці 18 квітня.

Російські медіа стверджують, що путін побував у штабі угруповання військ «Днєпр» на Херсонському напрямку, а потім прибув до так званої «ЛНР» у штаб гвардії «Схід». На захоплених територіях путін заслухав доповіді командувачів та воєначальників. Проте, попри протокол, його не супроводжував ані міністр оборони Сергій Шойгу, ані начальник Генштабу Валерій Герасимов. Натомість він зустрічався з командувачем Повітряно-десантних військ генерал-полковником Михайлом Теплинським.