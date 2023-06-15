Медіа: Данія та Нідерланди замовили для України додаткові 14 танків Leopard 2

Данія та Нідерланди замовили для України додаткові 14 танків Leopard 2.

Про це пише видання Handelsblatt із посиланням на джерела.

Контракти підписали з німецьким концерном Rheinmetall. Перші машини мають надійти до ЗСУ в січні 2024 року. Повністю контракт має бути виконаний до кінця 2024 року.

За даними джерел видання, договори про нові поставку вже уклали. Дві країни виділили на це кілька мільйонів євро. Також у процесі брав участь Федеральний уряд Німеччини, який має погодити експорт військової техніки.