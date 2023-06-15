Велика Британія, США, Данія і Нідерланди нададуть Україні засоби ППО

Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та Пентагон працюють над новими поставками засобів протиповітряної оборони в Україну.

Про це йдеться у спільній заяві країн, опублікованій на сайті британського уряду.

Ця ініціатива передбачає поставку сотень ракет для протиповітряної оборони малої та середньої дальності й відповідних систем. Постачати обладнання вже почали. Воно має прибути до України протягом кількох тижнів.