Україна домовляється, щоб Нідерланди безкоштовно повернули «скіфське золото»

Україна веде перемовини з Нідерландами, щоб безоплатно отримати назад колекцію «скіфського золота».

Про це під час телемарафону 15 червня повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

«Так, є певна сума, яку ми маємо сплатити за утримання цієї колекції в нідерландському музеї. Мінʼюст веде перемовини, щоб ми якомога скоріше безоплатно повернули цю колекцію назад в Україну. Тримаємо звʼязок із нашими колегами», — сказав Олександр Ткаченко.