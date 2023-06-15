Україна домовляється, щоб Нідерланди безкоштовно повернули «скіфське золото»

Україна веде перемовини з Нідерландами, щоб безоплатно отримати назад колекцію «скіфського золота».
Про це під час телемарафону 15 червня повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
«Так, є певна сума, яку ми маємо сплатити за утримання цієї колекції в нідерландському музеї. Мінʼюст веде перемовини, щоб ми якомога скоріше безоплатно повернули цю колекцію назад в Україну. Тримаємо звʼязок із нашими колегами», — сказав Олександр Ткаченко.
- 9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів зобовʼязав археологічний музей в Амстердамі передати 565 експонатів з виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» до Києва. Експонати «застрягли» там у 2014 році — їх вивезли з Криму ще до окупації, і наступні девʼять років росія й Україна в судах сперечались, куди виставка має повернутися.
- У 2014 році понад дві тисячі експонатів вивезли з музеїв Криму на виставку в Амстердам. Після окупації Криму росія та Україна сперечалися про приналежність колекції. У колекції більше ніж дві тисячі експонатів загальною вартістю понад мільйон євро. Після завершення експозиції 19 об’єктів, серед яких легендарні золоті меч і щит, повернулися до Музею історичних коштовностей у Києві. Решта ж зібрання — 565 музейних предметів та 2 111 одиниць зберігання, загальна вартість яких становить майже €1,5 мільйона — стала предметом спору.