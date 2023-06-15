Уночі три російські ракети влучили у два промислові підприємства Кривого Рогу. Поранення отримав 38-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Пожежу на підприємствах загасили, там є суттєві руйнування виробничих споруд — побиті газопроводи, знищено шиномонтаж і автобус.