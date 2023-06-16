В окупованих Олешках вода пішла з будинку-музею Поліни Райко. Збереглися 30—40% фресок

На окупованій Херсонщині, у місті Олешки вода пішла з будинку-музею української художниці-самоучки Поліни Райко.

Збереглися 30—40% фресок разом зі стелями.

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Будинок Поліни Райко опинився під водою після того, як 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС і вода затопила регіон. 7 червня Семен Храмцов, представник благодійного фонду імені Поліни Райко, повідомив, що будинок під водою.