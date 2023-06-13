Окупанти перекинули на аеродром Бердянська десятки гелікоптерів після початку наступу України на Запоріжжі

Російські окупанти перекинули на аеродром тимчасово окупованого Бердянська 20 гелікоптерів. Це сталося після початку наступу Сил оборони України на Запорізькому напрямку.
Супутники Planet Labs, знімки яких публікує проєкт «Схеми», 13 червня помітили там ударні Ка-52, Мі-8 або Мі-24 та 13 корабельно-транспортних Ка-29.
Загалом на аеродромі Бердянська перебувають 27 гелікоптерів російської армії. Більшість із них призначені для підтримки сухопутних сил росіян і посилення захисту від наступальних дій українського війська на Запоріжжі.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що український наступ на тимчасово окуповані території Донеччини та Запоріжжя демонструє перші ознаки успіху.
- У Міноборони України повідомили, що за минулий тиждень українські бійці звільнили сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.