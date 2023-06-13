Окупанти перекинули на аеродром Бердянська десятки гелікоптерів після початку наступу України на Запоріжжі

Російські окупанти перекинули на аеродром тимчасово окупованого Бердянська 20 гелікоптерів. Це сталося після початку наступу Сил оборони України на Запорізькому напрямку.

Супутники Planet Labs, знімки яких публікує проєкт «Схеми», 13 червня помітили там ударні Ка-52, Мі-8 або Мі-24 та 13 корабельно-транспортних Ка-29.

СХЕМИ / Радіо свобода

Загалом на аеродромі Бердянська перебувають 27 гелікоптерів російської армії. Більшість із них призначені для підтримки сухопутних сил росіян і посилення захисту від наступальних дій українського війська на Запоріжжі.