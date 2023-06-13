У Кривому Розі кількість поранених через російські ракетні удари збільшилася до 36. Загинули 11 людей

За уточненими даними у Кривому Розі зросла кількість постраждалих через ракетні удари росіян 13 червня. Поранення отримали 36 людей. Із них 12 перебувають у лікарні, десятеро у важкому стані.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Загинули 11 людей, зокрема 17-річний хлопець.
Протягом дня 13 червня окупанти також двічі вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Осколкове поранення отримала 35-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, бібліотека та газопровід.
- Російські окупанти в ніч проти 13 червня завдали ракетного удару по Кривому Розі. За даними ОВА, під вогонь противника потрапили житлова пʼятиповерхівка, приватні підприємства і кілька інших обʼєктів.
- Уночі росія також атакувала Харків, Київ і Дніпро ракетами авіаційного базування, які запустили стратегічні бомбардувальники з Каспію, і дронами-камікадзе типу Shahed. Цілями були цивільні обʼєкти.