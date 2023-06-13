Суд відпустив з-під варти звинуваченого в держзраді полковника ЗСУ Безʼязикова. Він пробув в ізоляторі понад 6 років

Київський апеляційний суд відпустив під підписку про невиїзд полковника ЗСУ Івана Безʼязикова до винесення рішення. У 2020 році його звинуватили в державній зраді та співпраці з бойовиками, засудивши до 13 років вʼязниці.
Про це повідомила журналістка Тетяна Катриченко й опублікувала ухвалу суду.
Колегія суддів Київського апеляційного суду задовольнила клопотання Івана Безʼязикова та його захисту, тому змінила запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобовʼязання. Він пробув у Лук’янівському СІЗО шість із половиною років.
Процес триває, найближчим часом відбудуться дебати у справі.
- Офіцер розвідки ЗСУ Іван Безʼязиков потрапив у полон в серпні 2014 року разом зі ще двома офіцерами. Вони нібито пішли забрати тіла загиблих бійців 30 бригади. У полоні Безʼязиков провів два роки, за даними СБУ, він перейшов на бік «ДНР». Улітку 2016 року його визволили з полону, а вже у грудні затримали.
- Безʼязиков також згадувався в розслідуванні нідерландського телеканалу про катастрофу рейсу MH17. Улітку 2014 року Безʼязиков нібито зустрічався з двома росіянами, які брали участь у транспортуванні «Бука».
- У 2020 році Шевченківський суд Києва засудив до 13 років увʼязнення полковника ЗСУ Івана Безʼязикова. Той запевняв, що ніколи не погоджувався на співпрацю з бойовиками, але виконував для них певні роботи: телефонні розмови, зустрічі з людьми, паперову роботу. За його словами, його дії не зашкодили українській державі.