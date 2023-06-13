Мінцифри заплатить мільйон доларів за розробку найкращого «мисливця» на російські дрони

Міністерство цифрової трансформації проведе Drone Hackathon Anti-Shahеd, щоб представити ефективні рішення для захисту від іранських безпілотників, які росія використовує проти України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Захід триватиме 24—25 червня. Він обʼєднає розробників, інженерів, кіберспеціалістів, які створять системи й технології для виявлення та знищення ворожих дронів. А всі спільні напрацювання презентують Силам оборони України.

За найкращого «мисливця» на ворожі безпілотники заплатять мільйон доларів. Але тільки за умови, що продукт доведе свою ефективність, а військові підтвердять, що він потрібен їм просто зараз. Ці кошти можна буде витратити на розробку або масштабування проєкту.

За словами Федорова, від початку повномасштабної війни українські сили ППО знищили понад тисячу дронів-камікадзе.