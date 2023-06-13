Французький уряд пережив ще один вотум недовіри. Це сімнадцятий за рік

Уряд премʼєр-міністра Франції Елізабет Борн зіткнувся з новим вотумом недовіри, 17-м за неповний рік, повідомляє Euractiv.

Для ухвалення вотуму необхідні 289 голосів, але «за» висловились тільки 239 обранців.

Утім це не зменшило гніву частини опозиції, яка внесла пропозицію на підставі того, що уряд підриває парламентську демократію, чинячи тиск на голову Національних зборів, щоб уникнути голосування про скасування пенсійної реформи.

Елізабет Борн заявила законодавцям, що «цей вотум недовіри [показує], що ми дійсно живемо в парламентській демократії».