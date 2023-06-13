На Донбасі Сили оборони відбили 26 атак. Яка ситуація на фронті

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на цій ділянці фронту відбулося 26 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Росіяни намагалися наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському та Шахтарському напрямках.

Військові уникають повідомляти актуальну інформацію про перебіг наступу ЗСУ, проте вказують, що противник обороняється на Запорізькому та Херсонському напрямках і веде обстріли по прифронтових населених пунктах.

Втрати росіян за минулу добу збільшились на 470 убитих.

За даними Генштабу, крім ракетного удару по Кривому Розі, окупанти застосували дві крилаті ракети «Калібр» по житлових будинках у Харківській області, а також били авіацією та РСЗВ. Унаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового Харківської області знищено житлові приватні будинки.

На Оріхів Запорізької області росіяни скинули три керовані авіабомби, загинув цивільний, зруйновано приватні будинки. В Авдіївці також є поранені цивільні.

За даними розвідки, росіяни вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів Херсонської області. Зокрема, до Голої Пристані під виглядом «гуманітарної допомоги» прибувають порожні вантажівки, які російські військовослужбовці завантажують побутовою технікою, меблями та іншим майном.