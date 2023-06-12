Швеція на вимогу Анкари екстрадує до Туреччини одну людину

Уряд Швеції ухвалив рішення про екстрадицію чоловіка, якого 10 років тому засудили в Туреччині за перевезення канабісу. Також він був прихильником Робітничої партії Курдистану (РПК).
Про це повідомив радник Міністерства юстиції Швеції Ашраф Ахмед, пише SVT.
У травні екстрадицію дозволив Верховний суд Швеції. У 2013 році 35-річного чоловіка засудили до чотирьох років і семи місяців увʼязнення в Туреччині за перевезення канабісу. Коли його звільнили умовно-достроково, він переїхав до Швеції, де живе дотепер. Але згодом турецька прокуратура заявила, що він має відбути повний термін покарання.
Сам засуджений стверджує, що турецька влада шукає його через курдське походження і підтримку Робітничої партії Курдистану. Його можуть екстрадувати протягом наступних тижнів. Він стане першим прихильником РПК, якого Швеція видасть Туреччині.
- Через вторгнення в Україну російських військ від нейтралітету відмовилися Швеція та Фінляндія — обидві країни подали заявки на вступ до НАТО. 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом Альянсу.
- Заявку Швеції щодо вступу в НАТО не ратифікували Угорщина і Туреччина. Остання заявляла, що Швеція нібито переховує в себе терористів, зокрема прибічників проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту у 2016 році. Угорщина ж обіцяла ратифікувати заявку Швеції під час весняної сесії парламенту, але досі цього не зробила.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 4 червня заявив, що Швеція виконала всі вимоги Туреччини для вступу в Альянс.