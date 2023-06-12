Швеція на вимогу Анкари екстрадує до Туреччини одну людину

Уряд Швеції ухвалив рішення про екстрадицію чоловіка, якого 10 років тому засудили в Туреччині за перевезення канабісу. Також він був прихильником Робітничої партії Курдистану (РПК).

Про це повідомив радник Міністерства юстиції Швеції Ашраф Ахмед, пише SVT.

У травні екстрадицію дозволив Верховний суд Швеції. У 2013 році 35-річного чоловіка засудили до чотирьох років і семи місяців увʼязнення в Туреччині за перевезення канабісу. Коли його звільнили умовно-достроково, він переїхав до Швеції, де живе дотепер. Але згодом турецька прокуратура заявила, що він має відбути повний термін покарання.

Сам засуджений стверджує, що турецька влада шукає його через курдське походження і підтримку Робітничої партії Курдистану. Його можуть екстрадувати протягом наступних тижнів. Він стане першим прихильником РПК, якого Швеція видасть Туреччині.