Венеціанська комісія зробила висновок щодо законопроєкту про відбір суддів до КСУ: є «суттєві покращення», але ще є над чим працювати

Європейська комісія за демократію через право, або так звана Венеціанська комісія, опублікувала висновок щодо законопроєкту № 9322 про відбір суддів до Конституційного суду України. Головне: Україна дотрималася не всіх рекомендацій комісії, але документ має «суттєві покращення».

Серед недотриманих рекомендацій: під час ухвалення законопроєкту в першому читанні до нього не додали, що необхідний сьомий член до Консультативної групи експертів (AGE).

Натомість Венеціанська комісія «привітала» такі зміни в документі:

виключити кандидатів із подальшого розгляду, якщо оцінки їхньої чесності та професійної компетентності «невідповідні»;

дати вирішальний голос міжнародним членам Консультативної групи експертів під час оцінки доброчесності і професійної компетентності кандидатів;

призначити членів AGE на заміну — для безперервної роботи в разі, якщо когось вилучать із групи конкурсного відбору або хтось добровільно вийде з неї.

Водночас комісія рекомендує:

виключити зі статті 10 законопроєкту норму про порядок голосування для обрання з’їздом суддів;

уточнити необхідність публікувати імена членів Консультативної групи експертів, які голосували за кожного кандидата на етапі рейтингу;

зазначити, що рішення членів Консультативної групи експертів можуть оскаржувати винятково за формальними підставами;

створити умови, щоб посади суддів КСУ не були вакантними упродовж тривалого часу.

Загалом Венеціанська комісія задоволена конструктивним підходом української влади до вдосконалення законопроєкту.

«Венеціанська комісія вважає, що ключові рекомендації, які вона сформулювала у своєму висновку від грудня 2022 року, і в подальших діях до такого висновку, були виконані», — написали у висновку.