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«Укрзалізниця» запустила продаж квитків у жіночі купе. Послуга доступна на чотирьох маршрутах

Автор:
Софія Телішевська
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«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків у жіночі купе, якими можна скористатися з 30 червня за чотирма напрямками:

  • № 81 Київ — Ужгород;
  • № 41 Дніпро — Трускавець;
  • № 75 Київ — Кривий Ріг;
  • № 15 Харків — Ясіня.

Про це «Бабелю» повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Шевченко.

Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося шість років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.

Послугу тестуватимуть упродовж кількох місяців, а масштабують її залежно від попиту та відгуків.

На першому етапі купити квиток у жіноче купе можна через мобільний застосунок «Укрзалізниці».