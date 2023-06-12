«Укрзалізниця» запустила продаж квитків у жіночі купе. Послуга доступна на чотирьох маршрутах

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків у жіночі купе, якими можна скористатися з 30 червня за чотирма напрямками:

№ 81 Київ — Ужгород;

№ 41 Дніпро — Трускавець;

№ 75 Київ — Кривий Ріг;

№ 15 Харків — Ясіня.

Про це «Бабелю» повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Шевченко.

Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося шість років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.

Послугу тестуватимуть упродовж кількох місяців, а масштабують її залежно від попиту та відгуків.

На першому етапі купити квиток у жіноче купе можна через мобільний застосунок «Укрзалізниці».