«Укрзалізниця» запустила продаж квитків у жіночі купе. Послуга доступна на чотирьох маршрутах

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків у жіночі купе, якими можна скористатися з 30 червня за чотирма напрямками:
- № 81 Київ — Ужгород;
- № 41 Дніпро — Трускавець;
- № 75 Київ — Кривий Ріг;
- № 15 Харків — Ясіня.
Про це «Бабелю» повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Шевченко.
Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося шість років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.
Послугу тестуватимуть упродовж кількох місяців, а масштабують її залежно від попиту та відгуків.
На першому етапі купити квиток у жіноче купе можна через мобільний застосунок «Укрзалізниці».
- Третього червня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом зробити в поїздах «Укрзалізниці» окремі вагони для жінок і чоловіків набрала необхідні 25 тисяч підписів.