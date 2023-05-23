«Укрзалізниця» протестує жіночі купе на маршрутах далекого сполучення

«Укрзалізниця» розглядає можливість запровадити жіночі купе та протестує таку послугу, повідомляє пресслужба компанії.

Для цього компанія проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

Жіночі купе, або вагони, нині існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі.

«Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища. Тому поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане «пілот» із жіночими купе», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Послугу тестуватимуть упродовж кількох місяців, а масштабують її залежно від попиту та відгуків.

На першому етапі купити квиток у жіноче купе можна через мобільний застосунок «Укрзалізниці».