Сили оборони ліквідували ще 540 російських окупантів

Сили оборони України за минулу добу знищили 540 російських окупантів, спалили 21 одиницю техніки та 10 артилерійських систем.
Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що ворог атакує в районі Бахмуту, Кремінної, Авдіївки та Марʼїнки, зазнає значних втрат.
Загальні втрати армії рф під час великої війни склали:
- танки — 3 931 (5 — за останню добу);
- бойові броньовані машини — 7 636 (+5);
- артилерійські системи — 3 746 (+10);
- РСЗВ — 601;
- засоби ППО — 362;
- літаки — 314;
- гелікоптери — 299;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 307 (+7);
- крилаті ракети — 1 183;
- кораблі /катери — 18;
- автомобільна техніка й автоцистерни — 6 471 (+10);
- спеціальна техніка — 510 (+1).
- 3 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу. За його словами, українська армія отримала «не все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна». Президент попередив, що «операція може зайняти тривалий час і дорого обійтися».
- 5 червня Міністерство оборони заявляло, що на деяких напрямках Сили оборони переходять до наступу. Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. На півдні ворог перебуває в обороні — там тривають локальні бої.