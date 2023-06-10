Зеленський: В Україні відбуваються контрнаступальні дії

Українська армія перейшла до контрнаступальних дій. Про це 10 червня заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
«З моєї точки зору, в Україні відбуваються контрнаступальні оборонні дії . На якій стадії — я не буду говорити детально. І вважаю, що ми обовʼязково будемо це відчувати. Я б не довіряв тим чи іншим Telegram-каналам, особливо путіну. Довіряти треба нашим військовим», — сказав Зеленський.
- 3 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу.
- 5 червня Міністерство оборони заявляло, що на деяких напрямках Сили оборони переходять до наступу. Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. 10 червня стало відомо, що Сили оборони просунулись ще на 1,4 кілометра на Бахмутському напрямку.