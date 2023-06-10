Сили оборони просунулись ще на 1,4 кілометра на Бахмутському напрямку

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що минулої доби на різних ділянках Бахмутського напрямку Силам оборони вдалося просунутися на відстань до 1,4 кілометра.

Напередодні він повідомляв про просування на відстань до 1,2 кілометра.

«Ми намагаємося, користуючись тим, що ворог проводить ротаційні заходи і змінює свої підрозділи, завдавати по ворогу ударів, контратакуємо. За цю добу вдалося на різних ділянках просунутися до 1 400 м. Також ворог веде активну оборону, бʼє по наших підрозділах: 330 разів бив ствольною артилерією, завдав вісім авіаударів, відбулося шість бойових зіткнень, під час яких ми знищили 138 окупантів, одного взяли в полон», – сказав він, зазначивши, що ще 236 окупантів під час боїв зазнали поранень.

За його словами, зараз війська рф вибудовують свою оборону та намагалися контратакувати сили оборони України в районі Бахмуту.

«Усі ці спроби зазнали невдач. Ми знаємо їхні підрозділи, які заходять, — це мотострілецькі та повітряно-десантні підрозділи, знаємо їхній потенціал, командування, можливості. І все це максимально використовуємо, — додав він. — Головна мета незмінна — максимальна шкода ворогу, максимальні втрати ворога, усі цілі й засоби для цього використовуються. У нас уже досвідчені командири батальйонів, бригад, які максимально знають місцевість і все роблять, щоб зайняти позиції та нищити ворога».