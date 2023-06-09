Російські окупанти обстріляли лікарню на Запоріжжі — двоє загинули

Російські окупанти вдень 9 червня завдали удару по лікарні в місті Гуляйполе в Запорізькій області.

Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак.

Від обстрілу в лікарні загинули дві людини — молодша медична сестра та сантехнік. Ще двоє людей отримали травми.

Андрій Єрмак / Telegram