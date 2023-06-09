Уночі росія знову намагалась атакувати Україну. ППО збила 10 дронів і чотири крилаті ракети

Протиповітряна оборона вночі збила 10 іранських дронів і чотири крилаті ракети, якими росія намагалася атакувати Україну.
Про це Повітряні сили повідомили вранці 9 червня.
Протягом атаки окупанти запустили до 16 безпілотників та шість крилатих ракет Х-101/Х-55.
Пуски іранських дронів були з південного напрямку, крилатих ракет — з району Каспійського моря з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
У Житомирської області ППО збила одну крилату ракету. Уламки впали у місті Звягель, зруйнували один і пошкодили 12 житлових будинків — одна людина загинула і ще три травмовані.
- Увечері 8 червня російські окупанти вдарили двома ракетами по Умані, є два влучання: у промисловий обʼєкт і автомийку. Через влучання в автомийку зайнялася пожежа. Попередньо. вісім потерпілих, двоє з них — тяжкі.