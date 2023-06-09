Уночі росія знову намагалась атакувати Україну. ППО збила 10 дронів і чотири крилаті ракети

Протиповітряна оборона вночі збила 10 іранських дронів і чотири крилаті ракети, якими росія намагалася атакувати Україну.

Про це Повітряні сили повідомили вранці 9 червня.

Протягом атаки окупанти запустили до 16 безпілотників та шість крилатих ракет Х-101/Х-55.

Пуски іранських дронів були з південного напрямку, крилатих ракет — з району Каспійського моря з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

У Житомирської області ППО збила одну крилату ракету. Уламки впали у місті Звягель, зруйнували один і пошкодили 12 житлових будинків — одна людина загинула і ще три травмовані.