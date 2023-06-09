У Китаї копають свердловину на глибину понад 11 кілометрів, щоб вивчити будову Землі

Китайські медіа повідомляють про початок створення свердловини завглибшки 11 100 метрів у пустелі Такла-Макан на північному заході країни.
Її глибину можна порівняти із понад 33 Ейфелевими вежами, поставленими одна на одну, пише Science Alert.
Китайські геологи сподіваються, що свердловина дозволить багато краще зрозуміти будову Землі, а також допоможе в пошуках запасів нафти і газу.
Свердловина має пронизати 10 континентальних пластів. Земна кора сягає глибини в середньому близько 30 кілометрів, тому мантії досягти не вдасться.
Очікують, що роботи триватимуть ще понад рік — до них залучать близько двох тисяч тонн обладнання та інструментів, включаючи бурові долота та бурильні труби.
Обладнання, яке використовують для створення свердловини, повинно витримувати температуру до 200 градусів за Цельсієм і атмосферний тиск, приблизно в 1 300 разів вищий, ніж на поверхні.
- Раніше міжнародна група дослідників виявила, що внутрішнє ядро Землі могло нещодавно зупинитися та змінити напрямок обертання. За словами сейсмолога Сяодуна Сонга з Пекинського університету, це явище впливає на магнітне поле та обертання Землі, а також на процеси на поверхні планети й клімат.
- Також науковці виявили, що внутрішнє ядро Землі може складатися з двох окремих шарів. А навколо ядра Землі знайшли новий твердий шар. Це може бути дно стародавнього океану.