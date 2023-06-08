Kyodo: До Японії вперше на лікування прибули поранені українські військові

Двоє поранених українських військових прилетіли до Японії, щоб полікуватися в рамках допомоги для України від Токіо.
Про це пише Kyodo з посиланням на джерело в уряді України.
Українські захисники пройдуть реабілітацію в центральному госпіталі Сил самооборони в токійському відділі Сетагая. Один з них втратив ногу, а інший — обидві. Очікується, що вони лікуватимуться впродовж одного-двох місяців.
- У травні стало відомо, що Японія погодилася прийняти на лікування поранених солдатів, зокрема тих, хто підірвався на мінах, на запит України. Також японський уряд розгляне питання про те, чи зможе він взяти на себе витрати на лікування.