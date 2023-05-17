Kyodo: Японія у червні прийме на лікування поранених українських військових

Японія прийме на лікування поранених українських військових.

Про це повідомляє японське інформаційне агентство Kyodo з посиланням на джерела, близькі до цього питання.

У червні кількох військових для надання медичної допомоги та фізіотерапії прийме Центральний госпіталь Сил самооборони в Токіо. План прийому поранених солдатів, зокрема тих, хто підірвався на мінах, є відповіддю на запит України.

Японський уряд також розгляне питання про те, чи зможе він взяти на себе витрати на лікування.