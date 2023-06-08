Міністр Резніков: Україна може виготовляти ракети з дальністю понад тисячу кілометрів, на це вже виділяють гроші

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна має перспективи створювати ракети з дальністю ураження понад тисячу кілометрів. Гроші на це вже виділяють.

Про це він розповів на заході видання NV «Діалоги про відновлення України».

Резніков наголосив, що в Україні затверджено ракетну програму, на яку виділені відповідні кошти.

«Виконавцями програми є українські виробники», — зазначив він.

Міністр нагадав, що Україна вже має досвід виготовлення ракет, зокрема протикорабельних ракет «Нептун», якими потопили крейсер «Москва».