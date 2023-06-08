До України повернули ще одну дитину. Сестра протягом місяця вивозила 14-річного Павла з окупованої Луганщини

До України з тимчасово окупованої території Луганської області повернувся 14-річний Павло. Хлопця вивезла його сестра.
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
У квітні до Мінреінтеграції звернулася Анастасія з проханням допомогти повернути з тимчасово окупованої території Луганщини її 14-річного брата Павла. Свого часу вона переїхала з Лисичанська до Дніпра, а брат залишився в окупованому росіянами місті.
Нещодавно хлопець став круглим сиротою, і його відправили до притулку в Луганську. Анастасія дізналася про це і вирішила якнайшвидше забрати Павла. Вона оформила опіку в Україні за спрощеною процедурою, яка діє під час воєнного стану.
Днями Анастасія і Павло разом повернулися в Україну. Загалом весь процес повернення зайняв близько місяця.
- За даними Дмитра Лубінця, наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей в росію. Також росія незаконно утримує приблизно 27 тисяч українських цивільних заручників. Оскільки частина території України опинилася в окупації і влада не має туди доступу, то насправді може йтися про кілька сотень тисяч викрадених дітей.