До України повернули ще одну дитину. Сестра протягом місяця вивозила 14-річного Павла з окупованої Луганщини

До України з тимчасово окупованої території Луганської області повернувся 14-річний Павло. Хлопця вивезла його сестра.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У квітні до Мінреінтеграції звернулася Анастасія з проханням допомогти повернути з тимчасово окупованої території Луганщини її 14-річного брата Павла. Свого часу вона переїхала з Лисичанська до Дніпра, а брат залишився в окупованому росіянами місті.

Нещодавно хлопець став круглим сиротою, і його відправили до притулку в Луганську. Анастасія дізналася про це і вирішила якнайшвидше забрати Павла. Вона оформила опіку в Україні за спрощеною процедурою, яка діє під час воєнного стану.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Днями Анастасія і Павло разом повернулися в Україну. Загалом весь процес повернення зайняв близько місяця.