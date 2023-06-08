У Києві затримали директора «Гідропарку». Він вимагав хабар за встановлення атракціонів

У Києві затримали директора парку культури та відпочинку «Гідропарк». Він вимагав хабар у підприємців за встановлення атракціонів.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Щоб безперешкодно працювати на території парку відпочинку, бізнесмени мали платити 50 тисяч гривень щомісяця.

«Гідропарк» — комунальний заклад культури та відпочинку, який підпорядковується Департаменту культури КМДА. Від 2021 року його очолює Олександр Осадчук.

Правоохоронці затримали директора парку під час отримання хабаря 7 червня. Він взяв 20 тисяч гривень за дозвіл на розміщення дитячих каруселей. Також відомо, що раніше він отримав 30 тисяч гривень.

Пресслужба Нацполіції

Пресслужба Нацполіції

Посадовцю планують повідомити про підозру й обрати запобіжний захід.