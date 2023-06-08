У Києві затримали директора «Гідропарку». Він вимагав хабар за встановлення атракціонів

У Києві затримали директора парку культури та відпочинку «Гідропарк». Він вимагав хабар у підприємців за встановлення атракціонів.
Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.
Щоб безперешкодно працювати на території парку відпочинку, бізнесмени мали платити 50 тисяч гривень щомісяця.
«Гідропарк» — комунальний заклад культури та відпочинку, який підпорядковується Департаменту культури КМДА. Від 2021 року його очолює Олександр Осадчук.
Правоохоронці затримали директора парку під час отримання хабаря 7 червня. Він взяв 20 тисяч гривень за дозвіл на розміщення дитячих каруселей. Також відомо, що раніше він отримав 30 тисяч гривень.
Посадовцю планують повідомити про підозру й обрати запобіжний захід.
- Від 1 квітня 2023 року в Києві відновила роботу станція метро «Гідропарк». Вона була зачинена для пасажирів з 24 лютого 2022 року.