У Києві з 1 квітня відновлює роботу станція метро «Гідропарк»

У Києві з 1 квітня відновлює для пасажирів роботу станція метро «Гідропарк». Про це 23 березня повідомив мер міста Віталій Кличко.
Працюватиме поки що вестибюль № 1. Станція «Гідропарк» розташована на наземній ділянці метрополітену, тому під час повітряних тривог буде закрита для пасажирів.
Повз станцію «Дніпро» поїзди, як і зараз, слідуватимуть без зупинки.
- У Києві скоротять комендантську годину (із 26 березня вона триватиме з 00:00 до 05:00) і продовжать роботу метро з 06:00 до 23:00. Також у столиці з 27 березня алкоголь продаватимуть з 11:00 до 21:00.