У Києві з 1 квітня відновлює роботу станція метро «Гідропарк»

У Києві з 1 квітня відновлює для пасажирів роботу станція метро «Гідропарк». Про це 23 березня повідомив мер міста Віталій Кличко.

Працюватиме поки що вестибюль № 1. Станція «Гідропарк» розташована на наземній ділянці метрополітену, тому під час повітряних тривог буде закрита для пасажирів.

Повз станцію «Дніпро» поїзди, як і зараз, слідуватимуть без зупинки.