У Миколаєві почали укріплювати берег. Вода вже підступає до зупинок громадського транспорту

Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС почалося затоплення берегів у Миколаєві.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«На [районі] Намиві в найнижчій точці пляжу вода підступає до зупинок громадського транспорту. Щоб не йшла далі на проїжджу частину й до будинків — укріплюємо берег. Техніка й комунальники працюють», — написав Сєнкевич.

За його словами, наразі рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 82 см.