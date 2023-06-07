У Миколаєві почали укріплювати берег. Вода вже підступає до зупинок громадського транспорту

Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС почалося затоплення берегів у Миколаєві.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
«На [районі] Намиві в найнижчій точці пляжу вода підступає до зупинок громадського транспорту. Щоб не йшла далі на проїжджу частину й до будинків — укріплюємо берег. Техніка й комунальники працюють», — написав Сєнкевич.
За його словами, наразі рівень води в акваторії Миколаєва піднявся на 82 см.
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- За даними Херсонської ОВА, унаслідок техногенної катастрофи може бути затоплено приблизно 80 населених пунктів. В області оголошено евакуацію.
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