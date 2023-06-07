ГУР: Україна готова розглянути звернення про евакуацію з Бєлгородської області рф

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що Україна готова розглянути звернення про евакуацію з Бєлгородської області росії.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Бойові дії тривають. Кілька населених пунктів окупаційна рашистська влада фактично залишила без контролю, намагаючись лише встановити вогневий контроль, а це означає завдання ударів з артилерії та реактивних систем залпового вогню по обʼєктах власної цивільної інфраструктури та по місцевих мешканцях», ― розповів Юсов.

За його словами, громадяни рф, бійці «РДК» і легіону «Свобода росії» фактично виконують функцію озброєної самооборони на території Бєлґородщини, де вони захищають своїх співвітчизників від злочинного кремлівського режиму.

«Підтримка повстанців серед місцевого населення зростає. Це стосується як охочих пристати до збройної боротьби проти путіна, так і місцевих мешканців, які просять про захист», — зазначив представник воєнної розвідки й додав, що Україна належним чином розгляне звернення про евакуацію цивільних з Бєлгородщини, якщо такі надійдуть.

Андрій Юсов наголосив, що кількість повстанців, які борються проти путінського режиму, зростає, а географія їхніх дій розширюється.