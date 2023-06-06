Новини

«Схеми» опублікували супутникові знімки, де видно наслідки руйнування Каховської ГЕС

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Підрив Каховської гідроелектростанції в ніч на 6 червня призвів до руйнування греблі ГЕС та, за інформацією премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, підтоплення десятків населених пунктів Херсонської області.

Наслідки руйнування гідроелектростанції, через які затопило декілька населених пунктів Херсонщини, зафіксував супутник Planet Labs. Проєкт «Схеми» оприлюднив ці знімки.

  • Нова Каховка

Вулиці міста на лівому березі Дніпра частково затопило водою. Як і декілька обʼєктів, розташованих поблизу дамби. Також на фото видно затоплений стадіон, Літній театр та Палац культури.
  • Села Кринки та Корсунка

Ці два села розташовані на південний захід від Нової Каховки. Їхні території майже повністю затоплені, більшість будинків пішла під воду.
  • Річковий термінал «Нібулон» у смт Козацьке (правий берег)

Супутник показав один із обʼєктів у селищі, який постраждав: це термінал компанії «Нібулон», розташований неподалік дамби.