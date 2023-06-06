Президент: Україна отримає від міжнародних партнерів «потужну кількість» винищувачів F-16

Володимир Зеленський на пресконференції розповів, що Україна отримає від міжнародних партнерів «потужну кількість» сучасних багатоцільових винищувачів F-16.

«На сьогодні остання наша важлива зустріч (була) в Молдові, де я мав закриту зустріч із країнами, які точно підтвердили, що дадуть нам F-16. Для цього нам потрібне спільне погодження разом, зі США», — зазначив президент.

Глава держави поки не може озвучувати подробиці, зокрема щодо кількості винищувачів, але запевнив, що отримав від європейських партнерів розуміння, що «кількість буде потужна».

«У мене був просто день щастя. Бо іноді, ви знаєте, щось потрібно по одному, по два (літаки) якось домовлятися, а тут була серйозна, потужна пропозиція. Важливо, щоби ця коаліція на папері була домовленістю на «Рамштайні» або на іншій платформі, дай Бог, щоб ми це дотиснули — і тоді почнеться підготовка всієї інфраструктури, і це не швидко», — додав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що у Повітряних сил ЗСУ є розуміння щодо інфраструктури для F-16, а командувач Повітряних сил Микола Олещук «знає, де і що робити».