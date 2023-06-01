Прем’єр Польщі: Кілька країн пообіцяли Україні надати системи ППО Patriot

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що глави урядів кількох європейських країн під час переговорів із Володимиром Зеленським пообіцяли надати Україні системи ППО Patriot.

«Можу сказати, що ця зустріч була дуже конструктивною і позитивною. Я не хочу говорити тут від імені кількох премʼєр-міністрів. Але кілька премʼєр-міністрів, у яких є системи Patriot, пообіцяли швидке постачання цих систем. Дуже хороші протиракетні та зенітні комплекси для України», — сказав польський премʼєр.

Також він повідомив, що погодив із Володимиром Зеленським розклад навчань українських пілотів на винищувачах F-16.

«Ми склали розклад цих занять. Польща допоможе Україні навчати пілотів винищувачів F-16», — сказав Моравецький.