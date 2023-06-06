Уряд виділив 120 млн грн для забезпечення Миколаєва питною водою

Кабмін виділив 120 мільйонів гривень Держагентству водних ресурсів для забезпечення жителів Миколаєва питною водою.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, воду подаватимуть руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи.

«Проєкт дозволить досягнути необхідних показників якості питної води та повернути її подачу в місто», — пояснив Шмигаль.