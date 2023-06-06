Уряд виділив 120 млн грн для забезпечення Миколаєва питною водою

Кабмін виділив 120 мільйонів гривень Держагентству водних ресурсів для забезпечення жителів Миколаєва питною водою.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, воду подаватимуть руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи.
«Проєкт дозволить досягнути необхідних показників якості питної води та повернути її подачу в місто», — пояснив Шмигаль.
- Від 12 квітня 2022 року Миколаїв залишився без водопостачання внаслідок ворожого обстрілу — росіяни пошкодили водогін «Дніпро — Миколаїв» у Херсонській області. 16 травня 2022 року в місті відновили централізоване водопостачання, але лише технічної води.