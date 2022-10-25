Розслідування BBС: Росіяни навмисно підірвали водопровід до Миколаєва і не пускають ремонтні бригади

Російські війська ще у квітні 2022 року навмисно підірвали водопровід із Дніпра, через який Миколаїв отримував питну воду. На прохання допустити ремонтні бригади окупанти відповідали відмовою.

Про це йдеться в розслідуванні BBC.

Ще у квітні українські медіа публікували фото пошкодженого водопроводу. Журналісти-розслідувачі виявили це місце на супутникових знімках і зʼясували, що трубу пошкодили в найбільш вразливому місці — там, де вона виходить на поверхню.

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Джерело журналістів у Миколаєві повідомило, що водопровід підірвали 12 квітня. Вода з нього витікала протягом восьми годин і спричинила невеликі підтоплення. Загалом звідти витекло майже 40 мільйонів літрів води.

На інших супутникових знімках журналісти також виявили російські танки неподалік місця пошкодження водопроводу. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що трубу не могли полагодити, бо поруч була «активна військова позиція».

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Колишній голова Херсонської ОВА Дмитро Бутрій розповів, що вМиколаєві вели перемовини з росіянами про допуск на місце пошкодження ремонтних бригад, але окупаційна адміністрація не дозволила цього зробити.

Журналісти показали знімки пошкодженого водопроводу військовим експертам. Вони вважають, що вірогідність випадкового влучання надзвичайно мала, до того ж поруч немає жодних слідів пострілів чи «прильотів». Тому вони майже абсолютно впевнені, що водопровід зруйнували за допомогою вибухівки.

Крім цього, BBC знайшла місце ще одного пошкодження водопроводу. На супутникових знімках журналісти теж виявили російську військову техніку безпосередньо біля труби.

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скриншот / BBC

Опитані експерти ООН зазначають, що дві окремі точки підриву водопроводу свідчать про те, що росіяни навмисно перекрили постачання води до Миколаєва. Це суперечить Міжнародному гуманітарному праву.

Влада Миколаєва зазначає, що для ремонту водопроводу потрібно, щоб місця пошкодження не прострілювалися російською артилерією та були розміновані. Коли це відбудеться — ніхто не знає.