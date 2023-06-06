У Німеччині жінку оштрафували на тисячу євро за підтримку російської агресії

Окружний суд міста Кельн у вівторок оштрафував уродженку України Олену Колбаснікову через схвалення агресії росії. Загальна сума штрафу становитиме тисячу євро.

Про це пише T-Online.

Суд зобовʼязав Колбаснікову сплатити 30 щоденних штрафів по €30 за звинуваченням у схваленні кримінальних злочинів, а також судові збори.

Жінку звинуватили в тому, що в травні 2022 року під час проросійської демонстрації вона дала інтервʼю телеканалу Bild TV, в якому підтримала війну росії проти України.

Олена Колбаснікова є одним із лідерів проросійських протестів у Німеччині і у звʼязку з цим співпрацює з місцевими правоекстремістськими політиками. ЗМІ в Німеччині часто називають її «путінською фанаткою» або учасницею «фан-клубу путіна».