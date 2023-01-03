Reuters: У Німеччині діє мережа російських агентів, яка намагається змінити її політику та погіршити відносини з Україною

У Німеччині діє мережа російських агентів, яка просуває проросійські наративи та організовує акції проти підтримки України. Це допомагають робити люди, які повʼязані з російською організацією «Росспівробітництво», а також військовою розвідкою рф.

Про це йдеться у розслідуванні Reuters.

Зокрема, журналісти встановили особи деяких ключових фігур, які повʼязані до просування російських наративів у Німеччині. Один із них — колишній російський офіцер Макс Шлунд. Десять років тому до переїзду в Німеччину його звали Ростислав Теслюк. Останніми місяцями він їздив на окуповані території України, а нещодавно російська державна установа оплатила йому квиток на літак до Москви на конференцію путіна.

Також в акціях бере участь партнерка Шлунда – Олена Колбаснікова. Вона родом з України, але зараз проживає в Німеччині. Колбаснікова стала популярною серед проросійського німецького руху у 2022 році, коли заявила, що її нібито звільнили з роботи через «русофобію». Шлунд і Колбаснікова вже організували кілька проросійських акцій.

Ще один чоловік — Андрій Харьковський. Він пов’язаний із «Союзом козаків-воїнів росії та зарубіжжя», який має десятки відділень у рф та за кордоном. Харьковський родом із Томської області росії, нині мешкає у Тройсдорфі, на південний схід від Кельна, і має невеликий бізнес із вантажоперевезень.

Також Reuters встановив особу ще одного проросійського агітатора. Олег Єременко – власник будівельного бізнесу у Берліні, член правління організації під назвою «Десант», яка складається з колишніх російських військовослужбовців. У розмові з Reuters він підтвердив, що співпрацював із російською військовою розвідкою ГРУ.

Журналісти розповіли, що багато найгучніших агітаторів діють у Німеччині під псевдонімами і мають фейкові документи. Вони повʼязані або з російськими підсанкційними організаціями або з ультраправими рухами.