Кардинал Ватикану й уповноважений з прав людини обговорили повернення депортованих у росію українських дітей. Що планують робити

Спеціальний посол Папи Римського Франциска з питань миру в Україні кардинал Маттео Дзуппі та омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець обговорили, як повернути українських дітей і полонених цивільних додому з росії.

Після зустрічі посланець понтифіка заявив, що «ми зробимо все можливе і неможливе, щоб вирішити цю проблему».

Водночас Лубінець переконаний у допомозі з боку Ватикану реальними кроками. За його словами, кардинал уповноважений отримати всю інформацію про депортованих дітей з України: їхню кількість, місце перебування, шляхи повернення.

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Деталі не розголошуються, бо повернення однієї дитини — це вже «як окрема спецоперація», каже Лубінець.