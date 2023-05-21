Ватикан відправить до України кардинала «для послаблення напруженості у війні»

Папа Римський Франциск відправить в Україну кардинала Маттео Дзуппі, його завдання — провести місію, «яка б могла посприяти послабленню напруженості у війні в Україні».
Про це повідомляє Vatican News.
Час цієї місії, як і спосіб її звершення, на даний час вивчаються.
Агентство Reuters із посиланням на власні джерела пише, що Дзуппі спробує зустрітися окремо з президентом України Володимиром Зеленським та президентом росії володимиром путіним.
Нещодавно держсекретар Ватикану кардинал Пʼєтро Паролін заявив, що «зараз саме час виступити з ініціативою встановлення справедливого миру в Україні».
1 травня Папа Римський заявив, що Ватикан бере участь у «секретній миротворчій місії» в Україні, він також готовий допомогти репатріації українських дітей, яких росія депортувала.
- 13 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся із Папою Римським Франциском. Зеленський попросив Папу сприяти реалізації формули миру, зокрема в питаннях продовольчої безпеки, звільнення полонених і депортованих людей, а також запросив понтифіка до України.