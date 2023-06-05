Популяція «кокаїнових бегемотів» виявилась удвічі більшою, ніж вважалося раніше. Це створює проблеми для екосистеми Колумбії

Міністерство навколишнього середовища Колумбії провело перепис бегемотів, які походять від тварин, куплених колись наркоторговцем Пабло Ескобаром, і виявило, що їхня кількість удвічі більша, ніж очікувалося. Зараз їх 215 особин.
Про це пише New Atlas.
Учені попереджають, що популяція бегемотів, які живуть у відносній безпеці через заборону на полювання та не мають хижаків у Колумбії, може зрости до 1 500 особин до 2035 року.
До того ж дослідники виявили, що приблизно 37% підрахованих бегемотів були неповнолітніми, тобто мали змогу часто розмножуватися.
- Спочатку на колишньому ранчо Ескобара Hacienda Napoles жили один самець і три самки. Бегемоти були частиною колекції екзотичних тварин, яку Ескобар зібрав у 1980-х роках. Після його смерті в 1993 році влада переселила більшість інших тварин, але не бегемотів, бо їх було надто складно перевозити. Але з того часу вони почали швидко розмножуватися, поширившись басейном річки Магдалена, і тепер становлять загрозу для довкілля. Бегемоти перетворились на інвазивний вид.
- Колумбія планує відправити 70 «кокаїнових бегемотів» — потомство з приватного звіринця наркоторговця Пабло Ескобара — до нових будинків в Індії та Мексиці, щоб контролювати їхню швидкозростаючу популяцію.
- Раніше країна спробувала контролювати розмноження бегемотів за допомогою кастрацій та протизаплідних дротиків. Але ці спроби мали обмежений успіх.