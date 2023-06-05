У Великій Британії вперше пройшли навчання українські капелани

У Великій Британії вперше відбулися навчання українських капеланів. Група із 10 військових завершила двотижневий курс.

Про це пише пресслужба британського уряду.

Українські капелани стажувалися в Департаменті капеланів Королівської армії Великої Британії, щоб дізнатися більше про надання опіки, духовної підтримки та моральних настанов під час військових операцій, а також у період повоєнної відбудови.

«Тепер вони вирушать на передову лінії конфлікту України з росією, де їхнім завданням буде вселяти надію і відновлювати дух у військах, які борються за повернення суверенної території України», — йдеться в повідомленні.

Загалом в українській капеланській службі наразі працюють 160 капеланів. У планах розширити їхню кількість до 738 людей, щоб забезпечити підтримку військових на фронті, у госпіталях і навчальних центрах.