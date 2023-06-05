Таємний проєкт розвідки Black Box, на який українці збирали гроші, вже завдав росіянам збитків на понад $700 мільйонів.

Про це 5 червня повідомив очільник розвідки Кирило Буданов.

Результати роботи Black Box можна побачити на багатьох обʼєктах окупантів, які розташовані як на тимчасово окупованій українській території, так і на території рф.

Протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати в логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки й живої сили та інших цілях.