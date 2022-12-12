Фонд «Повернись живим» зібрав 230 мільйонів гривень на Black box для української розвідки

Фонд «Повернись живим» спільно з розвідкою та волонтерами зібрав повний Black box, який знизить наступальний потенціал ворога. Загалом вдалося зібрати понад 230 мільйонів гривень.

«Разом із волонтером та блогером Ігорем Лаченковим і тисячами небайдужих на наш секретний проєкт із ГУР МОУ вдалося акумулювати понад 230 млн грн», — зазначив фонд.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, з міркувань секретності деталі проєкту розкривати не можна, але його результати «точно позначаться на полі бою» та призведуть до зменшення наступального потенціалу росії.

Проєкт уже пройшов випробування, а гроші, які зараз вдалося зібрати, підуть на його масштабування.