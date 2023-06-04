Собор Святого Петра «очистили» обрядом після того, як оголений чоловік заcтрибнув на вівтар

У Соборі Святого Петра біля головного вівтаря провели обряд очищення, бо чоловік, який зняв одяг і голим застрибнув туди на знак протесту проти війни в Україні, осквернив його.

Про це пише Reuters.

Канонічне католицьке право вимагає покаянного обряду після того як, як людина осквернить церкву. Його очолив протоієрей базиліки кардинал Мауро Гамбетті.

За словами протоієрея, чоловік вчинив гріховний і «недоречний, справді гідний жалю жест», аби привернути увагу людей до жертв війни росії проти України.

На молебні також був присутній Папа Франциск, який власноруч освятив святою водою вівтар.