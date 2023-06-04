Собор Святого Петра «очистили» обрядом після того, як оголений чоловік заcтрибнув на вівтар

У Соборі Святого Петра біля головного вівтаря провели обряд очищення, бо чоловік, який зняв одяг і голим застрибнув туди на знак протесту проти війни в Україні, осквернив його.
Про це пише Reuters.
Канонічне католицьке право вимагає покаянного обряду після того як, як людина осквернить церкву. Його очолив протоієрей базиліки кардинал Мауро Гамбетті.
За словами протоієрея, чоловік вчинив гріховний і «недоречний, справді гідний жалю жест», аби привернути увагу людей до жертв війни росії проти України.
На молебні також був присутній Папа Франциск, який власноруч освятив святою водою вівтар.
- На спині чоловіка, який оголеним застрибнув на вівтар, був намальований напис із закликом врятувати дітей в Україні. Джерело повідомило, що на його тілі також були рани від нігтів. Охоронці Ватикану передали чоловіка італійській поліції.
- 1 травня Папа Римський заявив, що Ватикан бере участь у «секретній миротворчій місії» в Україні, він також готовий допомогти в репатріації українських дітей, яких росія депортувала.
- 13 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском. Зеленський попросив Папу сприяти реалізації «формули миру», зокрема в питаннях продовольчої безпеки, звільнення полонених і депортованих людей, а також запросив понтифіка до України.
- 21 травня стало відомо, що Папа Римський Франциск відправить в Україну кардинала Маттео Дзуппі, його завдання — провести місію, «яка б могла посприяти послабленню напруженості у війні в Україні».