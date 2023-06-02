У Ватикані оголений чоловік заcтрибнув на вівтар Собору Святого Петра на знак протесту проти війни в Україні

У Соборі Святого Петра у Ватикані чоловік зняв одяг і голим застрибнув на головний вівтар церкви на знак протесту проти війни в Україні.

Про це Reuters повідомили джерела у Ватикані.

Кілька італійських медіа опублікували фотографії інциденту, зроблені туристами.

twitter

На спині чоловіка був намальований напис із закликом врятувати дітей в Україні. Джерело повідомило, що на його тілі також були рани від нігтів.

Охоронці Ватикану передали чоловіка італійській поліції. Його імʼя наразі невідомо.