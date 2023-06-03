Голова ОП Андрій Єрмак розповів деталі обміну Медведчука на командирів «Азову»

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про деталі обміну підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука на командирів тоді ще полку «Азов», які керували обороною Маріуполя.

Про це Єрмак розповів у проєкті Дмитра Комарова «Рік. За кадром. Офіс Президента».

«Якщо говорити про той обмін, він дійсно був дуже знаковий і важкий. Треба було скоординувати турецьких партнерів, домовитися про цю формулу, що вони нам гарантують безпеку [командирів], що ніяких провокацій не буде відбуватися, і це я робив напряму з керівником їхньої [турецької] розвідки. Тут я був на звʼязку з Малюком, Усовим [Дмитро, секретар координаційного штабу з питань поводження з полоненими], в Туреччині знаходився Денис Монастирський, Буданов, в Ер-Ріяді знаходився Умеров, і співробітники СБУ знаходилися у Польщі», — згадує Єрмак.

«Сам цей день я памʼятаю дуже гарно, він почався о 6-й ранку, все пішло трошечки не за планом, була затримка. Перша частина обміну, яка відбувалася на українській території, повинна була відбутися близько обіду, а відбулася о 7-й вечора, і Малюк, Усов приїхали до місця [обміну] і пʼять годин жодного звʼязку не було, ніхто не зʼявлявся. В той же час відомий політик [має на увазі Віктора Медведчука] знаходився в літаку в Польщі, була домовленість, що будь-який рух відбувається тільки коли ми отримаємо підтвердження, що наших хлопців забрали в Туреччині. Коли російський літак прилетів і сів у Анкарі, вони нікого не допускали і, безумовно, знаючи, з ким ми маємо справу, я попросив Кирила [Буданова] він підʼїхав, вивели наших хлопців, там обличчя були закриті, відкрили, він мені усіх сфотографував, ми були вже впевнені, що це вони і що усе недарма, тому що, як потім зʼясувалося, чому була затримка, тому що з різних місць звозили, і одного з наших хлопців... вони десь застрягли на якомусь пункті. Безумовно, ми б сказали, що нема людини, то ми все це зупиняємо. І тільки коли ми вже побачили хлопців, які прийшли до залу в аеропорту Анкари, тільки тоді усе це закінчилось близько 12-ї ночі», — розповів керівник ОП.

Єрмак також висловив розчарування роботою Міжнародного комітету Червоного Хреста.